​Победителями окружного конкурса «Профессиональное признание» стали нотариусы Сургута, Нижневартовска и Когалыма

В Югре огласили имена лучших нотариусов – победителей окружного профессионального конкурса «Профессиональное признание» по итогам 2016 года. Торжественное чествование призеров конкурса состоялось 14 мая в Ханты-Мансийске в рамках Общего собрания членов Нотариальной палаты Югры.

Лучшим нотариусом в номинации «Профессионал года» была признана Наталья Долгих из Сургута. Было отмечено, что Наталья Долгих в должности нотариуса трудится 12 лет и за это время зарекомендовала себя грамотным, любознательным, эрудированным специалистом. Безусловным лидером в номинации «Активист года» признана нотариус Любовь Варгатюк из Нижневартовска. Она является активным участником общественной жизни Нотариальной палаты, акций по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, инициатором проведения в Нижневартовске благотворительных акций по оказанию помощи детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам Великой Отечественной войны и другим пожилым людям.

В номинации «Нотариальная контора года» лучшей признали контору нотариуса Елены Ждановой из Когалыма. В 2016 году нотариус в своей конторе сделала современный ремонт: интерьер оформлен в современном дизайне, имеется детский уголок, во всех помещениях красуются комнатные цветы, создающие уют. О том, что техническое оснащение конторы Елены Ждановой находится на высоком уровне, могут убедиться все посетители: в ходе ожидания готовых документов они могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi-доступом к сети Интернет.

Дипломы победителям конкурса «Профессиональное признание» вручила Президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова.

На Собрании членов Нотариальной палаты Югры самых активных и достойных нотариусов также отметили корпоративными наградами и благодарственными письмами за активную общественную и благотворительную деятельность.