​ВЦИОМ: Отношение россиян к Турции улучшилось

Спустя полтора года после инцидента с российским военным самолетом в Сирии уровень негатива по отношению к Турции среди россиян заметно снизился, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Если в начале 2016 года 47 процентов россиян характеризовали российско-турецкие отношения как напряженные, 23 процента - как враждебные, то сегодня соответствующие ответы набирают 24 процента и 4 процента, еще 21 процент называет двусторонние контакты прохладными.

Каждый четвертый (24%) оценивает ситуацию нейтрально. Положительные ответы (8% - добрососедские, 6% - дружеские, 5% - довольно теплые) в сумме по-прежнему уступают отрицательным.

Прогресс отношений между Россией и Турцией, по оценкам 31 процента, очевиден, напротив, об усилении напряженности говорят 13 процентов. Почти каждый второй (48%) полагает, что ситуация не меняется.

49 процентов россиян согласны с тем, что даже при наличии противоречий, России следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией. Вначале 2016 года этой позиции придерживались 19 процентов. Одновременно с 35 до 12 процентов сократилась доля радикально настроенных граждан, считающих, что нам следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия, но при этом поддержания экономических и социальных отношений: с 33 до 26 процентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27-28 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.