​Рубль снова укрепляется

Рубль снова начал укрепляться — об этом свидетельствуют торги на Московской бирже. Как пишут «Ведомости», к 12:44 по Москве доллар расчетами «завтра» подешевел на 68 коп. до 56,4 руб., евро — на 67 коп. до 61,78 руб.

Параллельно с этим растет в цене нефть: баррель Brent к 12:55 по московскому времени подорожал на бирже ICE на 2,66 процента до 52,23 доллара.

«Прежде всего укрепление рубля связано с тем, что Россия и Саудовская Аравия сделают все возможное для продления соглашения о сокращении объемов добычи нефти еще на девять месяцев, — прокомментировал портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. — Это вызвало рост цен на нефть и, соответственно, сказалось на курсе российской валюты».