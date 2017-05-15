​В Югре разработан план мероприятий по сдерживанию роста задолженности за ЖКУ

На заседании Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Югры обсуждены меры по погашению просроченной задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы.

По словам исполняющего обязанности губернатора округа Алексея Шипилова, который провел заседание, на фоне других российских регионов Югра выглядит лучше. «Однако у нас тоже есть долг: за поставленную электроэнергию 278 миллионов рублей, из них половина – просроченный долг, за поставки газового топлива – 519 миллионов рублей, из которых 187 миллионов приходятся на просроченный долг. Основные должники – Пыть-Ях, Нягань, Нефтеюганск, Советский район. Мы понимаем, что невысокая эффективность коммунальных предприятий в указанных муниципалитетах сказывается на формируемых долгах», - озвучил данные замгубернатора.

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук рассказал, что специалисты его ведомства с привлечением экспертов провели анализ деятельности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сферах тепло- и водоснабжения. «Подготовлены рекомендации и направлены в муниципальные образования для принятия «дорожных карт» по решению проблемы на своей территории», - отметил он.

В департаменте общественных и внешних связей округа подчеркнули, что в результате принятых мер во всех 22 городах и районах Югры разработаны планы мероприятий, содержащие меры по недопущению роста задолженности потребителей за ЖКУ.