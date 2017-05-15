​Рукопись приквела «Гарри Поттера» украли

В Англии расследуют дело о краже рукописи приквела к «Гарри Поттеру», которую писательница Джоан Роулинг создала в конце 90-х, сообщает «Союз». Текст в 800 слов уместился на обычной двусторонней почтовой карточке, ее похитили в Бирмингеме в период с 13 по 24 апреля.

О происшествии заявила полиция Уэст-Мидлендса и сама писательница. «Единственные, кто будет заинтересован в приобретении этой уникальной вещи, это преданные фанаты Гарри Поттера. Мы просим всех, кто увидит выставленную на продажу в сети рукопись, немедленно сообщить нам», — сказали в полиции, а Роулинг в твиттере добавила, что у рукописи есть законный владелец.

Действие приквела происходит за три года до рождения главного героя всей саги, в ней действуют Северус Снейп и Джеймс Поттер — будущий отец Гарри. Стоимость этой рукописи может начинаться от 25 тысяч фунтов стерлингов.