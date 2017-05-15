​Шелдон из «Теории большого взрыва» женился на мужчине // ФОТО

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Джим Парсонс женился на своем бойфренде Тодде Спиваке, сообщает InterMedia. 44-летний актер сочетался браком 13 мая в Нью-Йорке, в фешенебельном ресторане Rainbow Room на 65-м этаже Rockefeller Plaza.

Фото: intermedia.ru

По данным американских СМИ, супруги вместе уже 15 лет, Парсонс совершил каминг-аут только в 2012 году, а уже в 2013-м он впервые показал своего спутника на одном из голливудских мероприятий, появившись с ним на красной ковровой дорожке.