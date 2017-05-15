​Судебный процесс по делу о ДТП под Ханты-Мансийском, в котором погибли десять детей, начнется 22 мая

В понедельник, 22 мая, состоится первое судебное заседание по делу о ДТП, в котором 4 декабря 2016 года погибли 12 человек и еще 20 получили тяжелые травмы, сообщает Znak.com. Вести процесс будет судья Дмитрий Кузнецов.

По делу проходит четверо обвиняемых. Директору детской спортивной школы «Сибиряк» Ирине Тарасовой предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку — в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Водителю грузовика Volvo (с которым столкнулся автобус с детьми) Раилю Саитханову — в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Последний, напомним, не имел прав управлять автомобилем: это стало поводом для заведения еще одного уголовного дела, на сей раз в Башкирии, откуда он родом.

Отметим, судья Дмитрий Кузнецов накануне вынес обвинительный приговор топ-менеджерам компании «Инвест-Ойл», которые обвинялись в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК). Подсудимых приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в компаниях нефтегазового сектора на два года. При этом судимость с топ-менеджеров была снята, так как они попали под амнистию в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.