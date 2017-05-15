​Больше четырех тысяч югорских родителей воспользовались услугой по получению путевок на отдых детей посредством Единого портала

С 1 февраля 2017 года муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время в части принятия решений о предоставлении детям путевок в организации, обеспечивающие отдых детей» предоставляется в электронной форме посредством Единого портала.

За этот период от родителей поступило 4203 заявления от родителей о предоставлении данной услуги.

«Наибольшее количество отмечается в Нижневартовске – 2233 заявления, Сургуте – 757 заявлений, Советском районе – 234 заявления, Югорске – 229 заявлений, Ханты-Мансийске – 219 заявлений, Когалыме – 192 заявления. Всего в муниципальные уполномоченные органы от родителей поступило 47298 заявок на организацию отдыха и оздоровления детей», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

По данным департамента соцразвития Югры, с начала года на отдых и оздоровление направлен 21851 ребенок, в том числе 4197 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В это время на территории региона функционировало четыре загородных оздоровительных лагеря с охватом 736 детей, 204 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 20 021 ребенок. В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в климатически благоприятных регионах России, за отчетный период отдохнули 1076 детей. Кроме того, для 18 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет на территории автономного округа организован туристический поход.