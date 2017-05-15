​Прокуроры нашли 120 нарушений закона, проверяя готовность Югры к пожароопасному сезону

Прокуратура Югры завершила проверку готовности региона к пожароопасному сезону. В результате было выявлено более 120 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 37 представлений, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено восемь исковых заявлений, о недопустимости нарушений закона предостережено девять должностных лиц.

«Результаты проведенных проверок показали, что уполномоченными органами не в полном объеме исполняются требования действующего в данной сфере законодательства», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Например, установлены факты непринятия органами государственной власти округа и БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» должных мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах, волокиты при организации закупок работ по охране лесов от пожаров, нарушения при подготовке планов тушения лесных пожаров. В результате 13 виновных должностных лиц департамента недропользования и природных ресурсов округа и БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. Также внесены представления руководителям Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре и Природнадзора Югры, которые рассмотрены и удовлетворены.

Руководителям ФГБУ «Государственный природный заповедник «Юганский» и ФГБУ «Малая Сосьва» природоохранным прокурором объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона при подготовке к пожароопасному сезону.

Прокурорами также приняты меры в отношении органов местного самоуправления, которые не обеспечили надлежащую подготовку к предстоящему пожароопасному периоду.

Кроме того выявлены факты использования предприятиями-лесопользователями лесных участков на территории округа при отсутствии проектов их освоения, не оборудования места сосредоточения противопожарного инвентаря, захламления лесных участков.