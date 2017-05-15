​Toyota планирует выпустить летающий автомобиль в 2019 году

В январе 2019 года Toyota готовится выпустить управляемый летающий автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK. Его разработка будет вестись в течение трех лет, потратят на нее около 370 тысяч долларов.

Летающий автомобиль оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов. По замыслу концерна, в январе 2019 году состоится первый полет с человеком на борту, а во время Олимпиады 2020 года в Токио автомобиль зажжет олимпийский огонь.