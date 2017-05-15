В Советском районе на пожаре в расселенном деревянном доме обнаружили тела двух погибших. Сообщение о возгорании на улице Котовского поступило в 21.21 в пятницу, 12 мая. На месте происшествия работали три пожарных расчета. Ликвидировать пожар удалось в 22.06, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
В Советском районе на пожаре в расселенном доме погибли два человека
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