​Порошенко и Путин поговорили об освобождении арестованных в России украинцев

Последний на сегодня телефонный разговор президентов России и Украины был посвящен освобождению украинских граждан, арестованных в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Петра Порошенко.

«Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах, — сказал он. — В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко».

Отметим, что журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко ФСБ задержала в сентябре 2016 года по подозрению в шпионаже: его сочли кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, который о собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Об успешности переговоров не сообщается. Напомним, что ранее стало известно, что президенты двух стран регулярно общаются по телефону, однако эти беседы обычно не афишируются.