​Югра не вошла в топ федерального рейтинга по формированию комфортной среды

Саратовская область стала лидером рейтинга регионов по реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды, отражающего динамику его выполнения. Его составил Минстрой, о чем сообщается на официальном сайте ведомства.

Интересно, что о результатах исследований и о лидирующем положении области стало известно на круглом столе «Города будущего: среда развития» в рамках форума «Среда для жизни. Квартира и город», который проходил в мае в Саратове. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис заявил: «Нам важна именно динамика реализации проекта, то, насколько регион вовлечен в него и насколько заметны изменения в городской среде. Сегодня мы презентуем первые результаты этого рейтинга».

Полный вариант рейтинга не опубликован: известны лишь лидеры и аутсайдеры. Отметим, что Югры нет ни в том, ни в другом списке. «Наибольший балл по рейтингу у Саратовской области, — объясняют в Минстрое, — суммарно она набрала 35 баллов, в том числе, за разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, за программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы. В число лидеров также вошли Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края — они набрали по 32 балла. Третье место разделили Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининградская области». Худший результат показали Краснодарский край и Амурская область.

Проект по благойстройству успешно запущен, сделал вывод чиновник: «Во всех регионах-участниках уже приняты региональные программы формирования современной городской среды. 72 региона — те субъекты, которые получили субсидии первыми — уже представили информацию о том, что все 1335 муниципальных образования, участвующих в программе, опубликовали свои проекты формирования современной городской среды на 2017 год. Это адресные списки объектов благоустройства от двора до парка. Во всех этих городах созданы общественные комиссии для контроля за реализацией муниципальных программ».