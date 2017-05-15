​Порошенко отругал сына за российскую футболку // ФОТО

Фото младшего сына президента Украины Петра Порошенко в футболке с надписью Russia появилось в интернете и взбудоражило публику — настолько, что главе государства пришлось давать пояснения.

Оказалось, что подросток надел наряд на Хеллоуин, а в повседневной жизни футболку из коллекции, выпущенной к Олимпийским играм в Сочи — 2014, не использует. Однако даже это объяснение самого Порошенко не устроило: «Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, поэтому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном, — заявил он. — Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни».