​Абрамович вложил в «Челси» почти 4 миллиарда долларов

Финансовые вложения российского бизнесмена Романа Абрамовича в лондонский футбольный клуб «Челси» составили более трех миллиардов фунтов стерлингов, или 3,8 миллиарда долларов с 2003 года, сообщает polit.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Напомним, что Абрамович купил клуб 14 лет назад. 806 миллионов фунтов он потратил на покупку новых игроков, 2,4 миллиарда фунтов заплатил сотрудникам клуба и футболистам, 71 миллион фунтов составила компенсация уволенным тренерам.

Финансовые затраты приносят результат: в сезоне 2016/2017 «Челси» победил в английской футбольной Премьер-лиге в 14-й раз. За 14 лет клуб четырежды выигрывал национальное первенство, четырежды побеждал в Кубке Англии, а в сезоне 2011/2012 одержал победу в Лиге чемпионов.