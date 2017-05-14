​Путин заявил об увеличении реальных доходов россиян

Причиной роста товарооборота между Россией и Чехией стало увеличение реальных доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Чехии Милошем Земаном.

Как передает РИА Новости, два лидера встретились в Китае, где принимают участие в форуме «Один пояс — один путь». Увеличение товарооборота и возросшее число туристов из России «связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — отметил Владимир Путин.