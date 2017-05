​Победителем «Евровидения» стала Португалия // ВИДЕО

Португальский певец Сальвадор Собрал победил на «Евровидении — 2017», финал конкурса прошел накануне в Киеве.

Участник набрал 758 очков и стал фаворитом и жюри, и зрителей. Отрыв от второго места составил 143 очка: за португальцем следует участник от Болгарии Кристиан Костов, которого многие считают «нашим»: парень живет в Москве, говорит по-русски, и накануне, кстати, сделал заявление, что очень скучает по столице России и, если выиграет, приедет домой и разобьет хрустальный микрофон — главный приз «Евровидения». Напомним, что РФ к участию допущена не была по политическим мотивам, зато страна уже определилась с конкурсантом — 2018: им станет Юлия Самойлова, которую не пустили на Украину в этом году из-за такого, что она выступила в Крыму.

Возвращаясь к победителю, отметим, что он исполнил песню Amar Pelos Dois, которую написала его сестра Луиза Собрал. Как отмечают критики, эта песня значительно отличается от остальных конкурсных номеров: во-первых, она исполнена в виде стилизаций под оркестровые босановы, во-вторых, это одна из всего четырех песен нынешнего конкурса, исполненная не на английском языке.

Следующий конкурс «Евровидение» пройдет в Португалии.

Результаты финала:

1. Португалия: Сальвадор Собрал - "Amar Pelos Dois": 758 баллов

2. Болгария: Кристиан Костов - "Beautiful Mess": 615 баллов

3. Молдавия: Sunstroke Project - "Hey Mamma": 374 балла

4. Бельгия: Бланш - "City Lights": 363

5. Швеция: Робин Бенгтссон - "I Can't Go On": 344

6. Италия: Франческо Габбани - "Occidentali's Karma": 334

7. Румыния: Илинка и Алекс Флоря - "Yodel It!": 282

8. Венгрия: Йоцы Папай - "Origo": 200

9. Австралия: Исайя Фаербрейс - "Don't Come Easy": 173

10. Норвегия: JOWST - "Grab The Moment": 158

11. Нидерланды: OG3NE - "Lights and Shadows": 150

12. Франция: Алма - "Requiem": 135

13. Хорватия: Жак Худек - "My Friend": 128

14. Азербайджан: Диана Гаджиева - "Skeletons": 120

15. Великобритания: Люси Джонс - "Never Give Up On You": 111

16. Австрия: Натан Трент - "Running On Air": 93

17. Белоруссия: Naviband - "Гісторыя Майго Жыцця": 83

18. Армения: Арцвик - "Fly With Me": 79

19-20. Дания: Аня Ниссен - "Where I Am": 77

19-20. Греция: Деми - "This is Love": 77

21. Кипр: Ховиг - "Gravity": 68

22. Польша: Кася Мось - "Flashlight": 64

23. Израиль: Имри Зив - "I Feel Alive": 39

24. Украина: O.Torvald - "Time": 36

25. Германия: Левина - "Perfect Life": 6

26. Испания: Манель Наварро - "Do It For Your Lover": 5