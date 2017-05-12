​СМИ сообщили, что Джоли и Питт встречаются втайне от детей

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли встречаются втайне от своих детей. В последнее время они стали чаще проводить время вдвоем.

«Брэд и Энджи сейчас держат свои возобновлённые отношения в секрете, потому что не хотят смущать детей. Благополучие детей — это их приоритет», - цитирует таблоид Hollywood Life друга пары.

Также, по данным издания, Джоли даже приобрела виллу за 25 млн долларов по соседству с супругом, а Питт с тех пор перестал выпивать и стал более заботливым отцом.

Осенью прошлого года Джоли подала документы на развод, объяснив своё решение «непримиримыми разногласиями между супругами».