​Сбербанк разрешил клиентам перевыпускать свои карты в разных отделениях

Теперь клиенты Сбербанка могут получать перевыпущенные пластиковые карты в разных отделениях без привязки к тому, где впервые получили карту. Об этом НТВ сообщает со ссылкой на зампредседателя правления банка Александра Торбахова.

«У нас была проблема, что, если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом, — сказал он. — Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение». Для этого понадобится лишь обратиться в любое отделение банка и подать заявление — причем, если речь идет о перевыпуске карты, следует подать заявление не позднее чем за 3–5 дней до окончания срока ее действия.