​Аэропорт «Рощино» рекордно увеличил прибыль в прошлом году

Чистая прибыль аэропорта «Рощино», который входит в ООО «Новапорт Холдинг», выросла в 2016 году на 182 процента. Если в 2015 году этот показатель был равен 179,8 млн рублей, то по итогам прошлого года он вырос до 507,2 млн. Данные финансовых показателей компании публикует «РБК-Тюмень».

Выручка компании подросла на 22,6 процента до 1,7 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась на 148 процентови достигла 655,5 млн рублей.

За 2016 год из аэропорта отправлено 770,5 тыс. пассажиров (+10%), пассажиропоток составил более 1,5 млн человек (+9,4%).

За этот же период компанию покинули 337 работников в связи с оптимизацией: на 51 процент уменьшился административно-управленческий персонал, на 20 процентов — производственный. В итоге фонд оплаты труда снизился на 106 млн рублей (20%). В отчетном периоде в «Рощино» работали 1 тыс. 139 человек.