​ВЦИОМ обнаружил выросшие симпатии россиян к Кадырову

Россияне стали больше симпатизировать чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, говорится в исследовании ВЦИОМ, сделанном на основе соцопроса, который проводился по телефону среди 1800 человек.

Только шесть процентов из всех услышали имя Кадырова впервые, отмечают социологи, два процента затруднились сказать, кто он такой, а большинство сказало, что знает главу Чечни. 70 процентов россиян к нему относится нейтрально, с положительным оттенком (в заслуги ставят, что он стабилизировал ситуацию в Чечне, является «добрым», «хорошим», «патриотом», «уважаемым/адекватным/влиятельным/активным политиком»).

Десяти процентам Кадыров за последнее время запомнился деятельностью, направленной на развитие Чечни, девяти процентам — борьбой с терроризмом и бандитизмом, пяти процентам — наведением порядка в республике.

В целом симпатии к Кадырову растут: количество тех, кто признался в уважении к лидеру Чечни, увеличилось с 31 процента в прошлом году до 42 процентов в этом. Доверие Кадыров теперь вызывает у 24 процентов (против 15 процентов прошлого года), симпатию — у 23 процентов (в прошлом году — у 16 процентов).

По словам 55 процентов россиян, работа Кадырова идет на польщу стране в целом, только четыре процента заявили, что не согласны с этим, 22 процента говорят, что это неоднозначная фигура.

«Руководитель Чеченской Республики сегодня воспринимается большинством россиян как эффективный и патриотичный лидер, обеспечивающий безопасность и развитие своей республики в составе России. Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании», — прокомментировал итоги опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.