​В Нягани возобновили поиски пропавшей полгода назад девочки

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда КУ «Центроспас-Югория» сегодня возобновили работы по поиску девочки 2008 года рождения. О ее местонахождении ничего неизвестно уже полгода. Предполагается, что в ноябре прошлого года ребенок провалился под лед на реке Нягань-Юган.

«По данным на 17 ноября 2016 года, с применением аварийно-спасательных средств была обследована территория общей площадью 29 481 м2. Из них: дно реки при проведении водолазных работ - 8 760 м2, средние и верхние слои реки 15 721 м2, прибрежная зона реки 5 000 м2. В ноябре 2016 года работы были приостановлены в связи с полным обследованием предполагаемой зоны утопления и установлением ледостава», - напомнили в информационно-аналитическом отделе КУ «Центроспас-Югория».

Добавим, координатором поисково-спасательных работ назначен начальник зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) Виктор Веретенников. Связаться с ним можно по телефону 8 (34672) 5-28-68.