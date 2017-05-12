​Дмитрий Киселев показал разбитое лицо: «Это временная смена имиджа» // ФОТО

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев появился на презентации книги главы парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь» в Москве с разбитым лицом.

Как он сам рассказал РИА Новости, «это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию». По словам Киселева, ссадины он получил накануне во время отдыха на даче к Коктебеле, когда сажал маслины. Он споткнулся и «проехался лицом по гравию».

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — отметил он.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»