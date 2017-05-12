​Роспотребнадзор Югры открыл горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита // ТЕЛЕФОНЫ

В окружном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства. Специалисты готовы ответить на вопросы жителей округа о том, какие существуют правила индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло нападение клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит, где можно сделать прививку против клещевого энцефалита, а также предоставят информацию о графике работы лабораторий.

На эти и другие вопросы граждане смогут получить консультации до 15 мая по телефонам:

в г. Ханты-Мансийск – 8 (3467) 32-45-10; 32-91-72; 8(3467) 359723;

в г. Сургуте и Сургутский район - 8(3462) 246077;

в г. Урай и Кондинский район - 8(34677)41-2-32;

в г. Радужный - 8(34668)3-96-69;

в г. Когалым - 8(34667)23689 или 20395;

в г. Нягань и Октябрьский район - 8(34672)69531;

в г. Югорск и Советский район - 8(34675)73-907;

в г. Лангепас и г. Пакачи - 8(34669)20076 или 28455;

в г. Нижневартовск, Нижневартовский район, г. Мегион - 8(3466) 41-83-89;

в г. Нефтеюганс, Нефтеюгансий район, г. Пыть-Ях – 8(3463)22-38-48;

в Березовском и Белоярском районах - 8(34674) 2-64-33; 8(34673) 2-65-03