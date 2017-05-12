​Порошенко заявил о разводе Украины с Российской империей

Введение безвизового режима Украины и Евросоюза — это окончательный развод с Россией и возвращение страны домой в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала 1+1.

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать, — заявил он, его слова приводит «Интерфакс». — Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран».

Порошенко отметил, что теперь в стране будут действовать свобода движение товаров, капиталов и людей. Граждане могут посещать страны Евросоюза, а также Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн без виз.