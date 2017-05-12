​В Югре участились кражи велосипедов

Только в мае этого года в Югре было совершено более десяти краж велосипедов. Жертвами преступных посягательств стали жители Ханты-Мансийска, Югорска, Сургутского района, Нефтеюганска и Урая.

«Большинство из них были совершены в подъездах многоквартирных домов, путем свободного доступа. В основном кражи происходят вечером с 18:00 до 23:00, зачастую преступление совершают мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, - рассказали в пресс-службе окружной полиции. - По статистике с наступлением теплых дней велосипеды, самокаты, скутеры становятся легкой добычей для злоумышленников, в связи с чем полиция Югры призывает их владельцев позаботиться о безопасности своего сезонного транспорта».

Во избежание неприятной ситуации полицейские советуют придерживаться простых правил:

- При покупке велосипеда, стоит хранить все сопровождающие документы;

- Не оставлять велосипед в местах общего пользования без специального запирающего устройства;

- По возможности, нанести на велосипед гравировку, несмываемую метку, что, в случае кражи, облегчит его поиск;

- Хранить велосипеды стоит на оборудованных площадках или в квартире.

- Также родители должны провести профилактическую беседу с детьми, прежде чем покупать велосипед, очень много случаев кода дети оставляют свой двухколесный транспорт без присмотра.

Если вы стали очевидцем или жертвой кражи, просьба незамедлительно позвонить в дежурную часть по месту жительства или в УМВД России по ХМАО – Югре по телефонам: (3467) 398-215, 398-216 или на телефон доверия (3467) 398-300. И стоит помнить, что безопасность вашего имущества, в первую очередь, зависит от вас.