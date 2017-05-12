Кандидаты на посты директоров департаментов соцразвития и образования и молодежной политики Югры пройдут общественный отбор

Отбор кандидатов на должности директоров департаментов социального развития и образования и молодежной политики Югры пройдет по новым правилам. Как рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Югры Алексей Шипилов.

Порядок отбора утвержден главой региона 2 мая. «Основой будет являться оценка профессиональных качеств и квалификации кандидатов. Для этого будут использованы специально разработанные профили должностей, - пояснили в департаменте. - Кандидатам предстоит пройти несколько ступеней отбора: проверку соответствия формальным квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы); тестирование на предмет управленческих качеств; общественную и экспертную оценку с участием профессиональных сообществ и общественности. Координатором данной работы выступает департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа».

Информация о порядке и условиях проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, и месте их приема будет размещена до 29 мая на едином официальном сайте государственных органов Югры. Прием заявок от кандидатов на участие в отборе будет проходить с 09.00 29 мая 2017 года до 12.00 13 июня 2017 года включительно.

Напомним, экс-руководители департаментов соцразвития и образования ушли на пенсию. Любовь Ковешникова покинула свой пост в начале марта, Мария Краско - в конце этого же месяца. Сейчас департаментом социального развития временно руководит начальник управления социальной поддержки и помощи Людмила Низамова. Также временно исполняет обязанности по руководству департаментом образования и молодежной политики Алексей Дренин, который занимал должность начальника управления непрерывного профессионального образования и науки.