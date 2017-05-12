​Государственный поисковик «Спутник» могут закрыть

Государственный интернет-поисковик «Спутник» не добился сколько-нибудь значимых результатов деятельности и, скорее всего, будет закрыт, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько человек, близких к компании «Ростелеком», которая и запускала проект в 2014 году.

По информации издания, «Спутник» состоялся как технический проект, но не как популярный интернет-сервис: данные LiveInternet говорят, что у него нет даже одного процента поискового рынка Рунета. «В апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты рунета составило 100 823, — пишут «Ведомости». — У самых популярных поисковиков — «Яндекса» и Google миллиарды переходов. Доля «Яндекса» в апреле составила 54 процента, Google — 40,8 процента, Mail.ru — 4,4 процента, фиксирует LiveInternet».

Альтернативой закрытию может стать решение переориентировать «Спутник» на задачи, связанные с расчетом больших данных. В «Ростелекоме» над этим вопросом будет думать новый президент компании Михаил Осеевский: предполагается, что вердикт он вынесет до 1 июня. Эксперты говорят, что закрытие «Спутнику» все-таки не грозит, поскольку в свое время он запускался как грандиозный национальный проект.