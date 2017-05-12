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​Через Сургут пройдет новая федеральная дорога, соединяющая города «тюменской матрешки»

В управление Росавтодора перейдет несколько участков региональных автодорог ХМАО

В Росавтодоре рассмотрели вопрос формирования нового транспортного коридора по маршруту Тюмень – Тобольск – Нефтеюганск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках состоявшегося накануне совещания сторонами принято принципиальное решение о целесообразности создания транспортного коридора Тюмень – Салехард. В результате в ближайшие годы в федеральную собственность с учетом достройки и реконструкции войдут участки региональных дорог в ХМАО и ЯНАО общей протяженностью 1199 км. Из них в Ямало-Ненецком АО - 884 км и 315 км дорог, проходящих через территорию Ханты-Мансийского АО-Югры.

«Передача данной дороги в федеральную собственность поможет соединить между собой надежным транспортным сообщением несколько крупнейших центров Уральского федерального округа, обеспечив, тем самым, на еще более высоком уровне транспортную доступность и безопасность автомобильных перевозок в регионе», – отметил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов рассказал, что конечная цель – соединить все маршруты, закрепленные за учреждением в единую транспортную артерию.

Кроме того, с целью ликвидации разрывов на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск принято решение о передаче в управление Росавтодора следующих участков региональных автодорог ХМАО: автомобильная дорога Нефтеюганск-Мамонтово (19 км), мостовой переход через протоку Юганская Обь в районе г. Нефтеюганска (4,7 км), автомобильная дорога Нефтеюганск-Сургут (11 км) и автодорожный мост через Обь в районе г. Сургута с подходами (11,3 км). Общая протяженность участков составит 59 км. Ожидается, что процедура передачи будет осуществлена в июле 2017 года.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 224, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:05
Помнится папик небезызвестного Шатунова уже один ход проектировал))))
Проектировал да не выпроектировал)))
Это не оно не? Деньги кончились надо спереть малость видать

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