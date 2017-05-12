​Пэрис Хилтон объявила себя родоначальницей увлечения селфи

«Если бы у пейджера была камера, я бы делала с помощью нее селфи, — заявила светская львица Пэрис Хилтон, тем самым объявив себя родоначальницей всеобщего увлечения «себяшками». Ее слова публикует intermedia.ru. — Кажется, у меня есть селфи из детства, сделанное с помощью одноразовой камеры или типа того».

Однако проверить ее слова сейчас не представляется возможным: известны снимки-селфи, сделанные едва ли не в начале прошлого века, на заре становления фотографического искусства. Впрочем, увлечение фотографированием самих себя стало повальным буквально в последние годы, оно связано с развитием технологий: у многих телефонов сначала появились, а потом и начали совершенствоваться фронтальные камеры, которые изначально предназначались для совершения видеозвонков.