​В Кондинском районе злоумышленник ограбил церковь // ВИДЕО

В Кондинском районе задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег из церкви. О преступлении в дежурную часть сообщил священник, который заметил, что после утренней службы в храме пропали деревянный ящик и кружка с пожертвованиями прихожан.

«Тогда он просмотрел камеры видеонаблюдения, установленные в церкви, по которым увидел, что неизвестный мужчина совершил хищение. Общий ущерб от кражи составил порядка трех тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Кондинскому району.

Когда полицейские установили личность подозреваемого, он уже успел потратить деньги.

Мужчина, который уже был ранее судим за преступление против личности, вновь стал фигурантом уголовного дела. В краже денег из храма он признался. Ему грозить лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.