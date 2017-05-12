​Ученые не рекомендовали хранить яйца в дверце холодильника: это худшее место для них

Худшим местом в холодильнике для хранения куриных яиц является… его дверца, традиционное «место прописки» продукта у многих хозяев.

С таким сенсационным сообщением выступили, конечно, британские ученые, которые осветили все нюансы проблемы в Daily Mail, а краткое содержание статьи публикует lenta.ru.

По словам специалистов, яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке: там температура всегда стабильная, в отличие от дверцы, которая, во-первых, является самым теплым местом в холодильнике, во-вторых, постоянно открывается и обеспечивает колебания температуры.

«Старайтесь избегать слишком частого перемещения яиц между холодной и теплой средой, например, между салоном автомобиля и холодильником или холодильником и горячей кухней, — рекомендует Британская Служба информации о яйцах (оказывается, в стране есть такая служба). — Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Температура всегда будет постоянной, а ваши яйца останутся свежими».