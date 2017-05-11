​В Югре подвели итоги отопительного сезона

В четверг, 11 мая, в Ханты-Мансийске прошло отраслевое совещание по подведению итогов отопительного периода 2016-2017 годов в Югре. Директор регионального департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Егора Ковальчука отметил, что сезон прошел в плановом режиме, а случившиеся локальные нештатные ситуации оперативно устранялись силами муниципальных предприятий.

«Угрозы жизнеобеспечению населенных пунктов округа за истекший осенне-зимний период отсутствовали. Муниципальные образования грамотно подошли к процессу подготовки к отопительному сезону. Это принесло свои плоды. По сравнению с предыдущим сезоном, мы наблюдаем снижение количества нештатных ситуаций на 20 процентов. Надеюсь, что следующий год пройдет с еще лучшими показателями», - приводят слова Ковальчука на сайте регионального правительства.

В целом, специалисты сошлись во мнении, что нынешнее положение дел – следствие последовательной работы муниципальных коммунальных служб. «Я считаю, что на сегодня уровень работы отрасли высок, несмотря на то, что постоянно сферу ЖКХ ругают. Это уже, наверное, больше по привычке. Потому что, если посмотреть другие субъекты, то мы по многим показателям далеко впереди», - отметил председатель Общественного совета при департаменте, эксперт Общественной палаты Югры Александр Тарасенко.