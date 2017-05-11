​Следователи устанавливают причины смерти пятилетней девочки в городе Покачи

В городе Покачи следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки. Ребенок погиб 9 мая. Около 16.45 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в районе дачного массива, расположенного в черте города Покачи, потерялась девочка 2011 года рождения, которая приехала на дачу со своими родителями и другими родственниками. Искали малышку полицейские и волонтеры. Обнаружили ее недалеко от дачи – в яме, заполненной водой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «При визуальном осмотре тела девочки признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями СКР опрашиваются родители и родственники девочки, проведен осмотр места происшествия, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.