​В гараже у жителя Когалыма нашли наркотики // ФОТО

Полицейские Когалыма установили, что в одном из гаражей, расположенном по улице Прибалтийской, могут храниться наркотические вещества. Для проверки информации полицейские выехали по указанному адресу.

«В ходе осмотра гаража 29-летнего не судимого когалымчанина были обнаружены и изъяты полимерные прозрачные пакеты с порошкообразным веществом светло-розового цвета и кристаллами, которые, согласно заключению эксперта, являются синтетическим наркотиком массой более 200 граммов», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Если его вина в незаконном хранении наркотиков будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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