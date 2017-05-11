​22 тысяч югорских школьников отдохнут этим летом в детских лагерях за пределами округа

Этим летом 73900 югорских школьников отдохнут в различных детских лагерях. 22 тысячи из них отправятся за пределы автономного округа. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи автономного округа. Оно прошло под председательством заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Планируется, что в Югре будет работать 571 окружной организации отдыха детей и их оздоровления, 484 лагеря с дневным пребыванием, 7 загородных оздоровительных лагерей и 78 профильных - палаточных, трудовых лагерей.

За пределами региона наибольшее количество детей будут отдыхать в оздоровительных организациях Краснодарского края (более 10 тысяч), республики Крым (3,5 тысячи) и Тюменской области (около 2,5 тысяч). Кроме того, юные югорчане смогут отправиться в Башкортостан, Татарстан, Адыгею, Пермский и Ставропольский края, Свердловскую, Новосибирскую, Челябинскую области, а также в Санкт-Петербург и Болгарию.

Подробная информация о проведении детской оздоровительной кампании 2017 года размещена на портале «Перспективное детство Югры» и на официальном сайте окружного депсоцразвития.

Кроме того, в ходе заседания было отмечено, что узнать все подробности об организации летней оздоровительной кампании школьников Югры 2017 года можно по Единому справочному телефону «Отдых детей».

Чтобы узнать, по какому принципу будут распределять путевки, родителям необходимо позвонить по единому справочному телефону: 8-800-707-57-44.