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​Две тысячи жителей Югры установили мобильное приложение «Госуслуги ХМАО»

Новое мобильное приложение «Госуслуги ХМАО», разработанное компанией «Ростелеком» совместно с Депинформтехнологий Югры, установили две тысячи югорчан. Оно было запущено в тестовом режиме 1 марта 2017 года. Для участия в тестировании и опытной эксплуатации обновленного приложения приглашены родители будущих дошкольников и школьников, зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг в Югре.

По словам директора Депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, по результатам тестирования в работу приложения будут внесены дополнения. «Как показывает практика, отслеживать актуальность очереди в детский сад или получать оперативную информацию об успеваемости ребенка с помощью мобильного приложения стало гораздо комфортнее и быстрее. Радует, что все больше югорчан присоединяются к тестированию и положительно оценивают новый сервис», - отметил он.

От югорчан, принявших участие в тестировании, уже поступило более 150 обращений и предложений по работе доступных в нем услуг. Открытое тестирование мобильного приложения продлится до 1 июня. Всех желающих приглашают принять в нем участие и высказать свое мнение. На основании полученной обратной связи приложение будет дорабатываться и в дальнейшем пополняться новыми услугами.

Напомним, чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО» необходимо:

- Быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru, заполнив для этого анкету на сайте;

- После регистрации подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелеком», в МФЦ или других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- Скачать мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» из интернет-магазина Google play или App Store;

- Для получения выбранной услуги («Проверка очереди в детский сад» или «Электронный дневник») необходимо внести запрашиваемые системой данные.

Все вопросы, замечания и предложения от пользователей по работе мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» направлять по электронному адресу support86@gosuslugi.ru.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 125, комментариев: 0


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