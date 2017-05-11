​Путин поручил правительству исключить анонимность в интернете

Президент России Владимир Путин подписал «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», сообщают «Ведомости». Документ качается в первую очередь СМИ и сервисов, которые на СМИ похожи, но ими не являются. Механизм регулирования таких сервисов следует разработать за шесть месяцев. Это нужно «для формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений», говорится в стратегии.

Под подобными сервисами понимаются интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, мессенджеры, кроме того, в документе указано предельно общее определение «сайты в сети интернет».

Для простых пользователей стратегия интересна тем, что предписывает правительству бороться с анонимностью в Глобальной Сети — ответственным за исполнение предписаний необходимо принимать меры, которые исключат «безответственность и безнаказанность» пользователей интернета, и создать систему, которая «гарантирует конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».