Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлил предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на пятницу, 12 мая. По данным специалистов, местами в Югре ожидаются ветер переменных направлений порывами 12-17 метров в секунду, а по западным и центральным районам - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью составит -1,+4 ºС, по северу и западу при прояснениях -2,-7 ºС, по юго-востоку +4,+9 ºС, днем +7,+12 ºС, по югу и востоку +15,+20 ºС, по западным и северным районам до +2 ºС. На выходных также пройдут снег с дождем и будет дуть порывистый ветер.
В пятницу дождь со снегом ожидаются в западных и центральных районах Югры
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Сегодня в 16:18, просмотров: 181, комментариев: 0
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