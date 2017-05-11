​В пятницу дождь со снегом ожидаются в западных и центральных районах Югры

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлил предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на пятницу, 12 мая. По данным специалистов, местами в Югре ожидаются ветер переменных направлений порывами 12-17 метров в секунду, а по западным и центральным районам - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью составит -1,+4 ºС, по северу и западу при прояснениях -2,-7 ºС, по юго-востоку +4,+9 ºС, днем +7,+12 ºС, по югу и востоку +15,+20 ºС, по западным и северным районам до +2 ºС. На выходных также пройдут снег с дождем и будет дуть порывистый ветер.