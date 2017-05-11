​В Югре определят лучших нотариусов года

14 мая в Ханты-Мансийске на Общем собрании членов Нотариальной палаты Югры подведут итоги окружного профессионального конкурса «Профессиональное признание» и выберут лучших среди нотариусов по итогам 2016 года.

Лучших среди нотариусов Югры определят в трех номинациях: «Профессионал года», «Активист года», «Нотариальная контора года».

Кандидатуры нотариусов, выдвигаемых на конкурс «Профессиональное признание», согласно положению, рассматривает Правление Нотариальной палаты Югры, окончательное утверждение победителей конкурса проходит на Общем собрании членов нотариальной палаты путем открытого голосования.

Звание лауреата конкурса «Профессиональное признание» присваивается нотариусам, показавшим высокие результаты в профессиональной, общественной, просветительской, благотворительной деятельности, в деятельности по созданию оптимальных условий для работы с гражданами и юридическими лицами. Победителям конкурса «Профессиональное признание» будут вручены дипломы.

На Общем собрании членов Нотариальной палаты Югры планируется подвести итоги деятельности нотариусов региона в 2016 году.

13 мая в рамках мероприятий, приуроченных к проведению Общего собрания Палаты, для нотариусов, помощников нотариусов и сотрудников нотариальных контор также состоится семинар и «круглый стол» по актуальным вопросам применения действующего законодательства. Так, доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук Андрей Павлов выступит с лекцией на тему: «Нововведения в корпоративное право: актуальные вопросы применения положений об опционе». Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции РПА Минюста России, кандидат юридических наук Светлана Чашкова перед участниками семинара выступит с лекцией на тему: «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере семейных имущественных отношений».