Опрос: ​Больше трети россиян предпочитают лечиться самостоятельно

Число россиян, которые, заболев, занимаются самолечением сегодня, как и два года назад, составляет 35 процентов, выяснили аналитики ВЦИОМ. Впрочем, тех, кто обращается к врачам в госполиклинику, больше — 46 процентов. Каждый десятый (11%) идет в платное медучреждение. Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1%).

Причинами своего плохого самочувствия россияне считают работу и стресс(35%), нехватку денег на лекарства (35%)и состояние экологии (32%). Хорошим состоянием здоровья сегодня может похвалиться каждый третий россиянин (35%), каждый второй считает свое здоровье удовлетворительным (49%). Негативные оценки своего самочувствия дают 15 процентов опрошенных. Семь из десяти россиян (71%) удовлетворены здоровьем своих близких, более четверти (27%), напротив, не довольны.