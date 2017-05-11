​Блогеру Руслану Соколовскому дали условный срок: 3 года и 6 месяцев

Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Екатерина Шепоняк 11 мая вынесла приговор блогеру Руслану Соколовскому. Молодой человек приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, сообщает Znak.com.

Соколовский признан виновным по всем статьям: части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), и по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Смягчающих обстоятельств суд не нашел. Гособвинение просило для блогера 3,5 года колонии общего режима.

Уголовное дело против Руслана Соколовского было возбуждено после того, как в августе 2016 года он выложил в Сеть ролик про ловлю им покемонов в Храме-на-Крови.