​В Югре состоится Всероссийский день посадки леса

20 мая Югра присоединится к Всероссийскому дню посадки леса. В этот день планируют высадить более 14 тысяч саженцев, рассказал начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов окружного департамента недропользования и природных ресурсов Александр Исаев.

Уже сейчас в акции планируют принять участие 1,4 тысячи жителей округа. Всего планируется засадить более 18 гектаров. В городах молодые деребвья будут высажены в парках, скверах, около детских садов, в районах – на территории лесного фонда.

Чуть позже во всероссийском дне посадки леса примут участие отдаленные районы округа – Белоярский и Березовский, где еще лежит снег.