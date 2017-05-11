​В руководящих органах регионального отделения партии ЛДПР произошло изменение состава

8 мая 2017 года в городе Сургуте в конференц-зале гостиницы Business Hotel состоялась 53 внеочередная отчётно-выборная конференция Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР. В ходе конференции с политическим докладом выступил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Виктор Богданович Сысун. Депутат рассказал делегатам и приглашённым о текущей расстановке политических сил в Югре, напомнил об итогах избирательной кампании 2016 года, отчитался о работе регионального отделения в целом.

Далее с отчётом к присутствующим обратился и.о. координатора Ханты-Мансийского РО ЛДПР Евгений Владимирович Данников, рассказав о том какие мероприятия были реализованы на территории Югры с момента его назначения.

В ходе конференции был выбран Координационный Совет ХМРО в который вошли Марков Е.В., Сысун В.Б., Данников Е.В., Барков А.А., Шамсутдинов В.Р., Миляев А.Н. и Тихомиров А.В. Так же был избран новый состав Контрольно-ревизионной комиссии ХМРО ЛДПР в который вошли Половикова Ю.С., Бакилин Е.В. и Мари Я.И.

На первом заседании вновь избранного Координационного Совета ХМРО на основании представления Высшего Совета ЛДПР координатором ХМРО ЛДПР единогласно был избран Данников Е.В.

Руководители местных отделений поздравили Евгения Владимировича с назначением на должность координатора Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР и пожелали ему плодотворной работы на благо Югры и избирателей ЛДПР!

СПРАВКА: Данников Евгений Владимирович - родился 21 июля 1984 (32 года), член ЛДПР.

С 11.2016 по н.в. – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Сысоева по работе в ХМАО-Югре на штатной основе.

С 2015 по 2016 гг. – координатор Нижневартовского местного отделения ПП ЛДПР.

С 11.2016 г. по н.в. – заместитель координатора Ханты-Мансийского РО ЛДПР, член Координационного Совета Ханты-Мансийского РО ЛДПР.

Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.

В завершении конференции с докладом о работе фракции ЛДПР в региональном парламенте выступил руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Евгений Владимирович Марков, так же о работе в Тюменской областной Думе присутствующим рассказал Михаил Викторович Селюков, курирующий Югру депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы.

Все выступающие затронули тему предстоящей в 2017 году в Югре выборной кампании, наметили планы на ближайшее будущее. Евгений Данников поблагодарил Виктора Богдановича Сысуна за отличную работу в должности координатора ХМРО и за высокие результаты выборной кампании 2016 года.

Слова благодарности прозвучали и в сторону членов предыдущего Корсовета и КРК.

Пожелаем удачи новому составу данных партийных органов в региональном отделении партии!