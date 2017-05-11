​Суд признал блогера Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих и в возбуждении вражды

Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня, 11 мая, оглашает приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому. Молодой человек признян виновным в оскорблении чувств верующих и в возбуждении вражды, передает «Эхо Москвы». Это следует из приговора, который оглашает в районном суде Екатеринбурга судья Екатерина Шопоняк.

По ее словам, Соколовский совершил целый ряд умышленных преступлений. Ранее гособвинение попросило приговорить блогера к трем с половиной годам колонии общего режима.

Напомним, Руслан Соколовский обвиняется по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в семи эпизодах по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Уголовное дело против него было возбуждено после того, как он опубликовал ролик про ловлю им покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.