​Европа Плюс признана радио номер один в России и объявляет День №1

Европа Плюс – абсолютный лидер среди российских радиостанций по ежедневному, еженедельному охвату и доле рынка по аудитории! Благодаря слушателям станция снова подтвердила статус радио № 1 в России* по трём аудиторным показателям. Каждый день Европу Плюс слушают более 11,4 млн человек, еженедельная аудитория радиостанции – более 24,3 млн человек, а доля рынка по аудитории составляет 10,1%*.

11 мая на Европе Плюс объявляется Днём № 1! «Подарочный сет № 1» уже ждёт своего будущего обладателя! С 9:00 до 20:00 следите за эфиром и ждите специальный сигнал. Сразу после него дозванивайтесь в студию и забирайте лидерский набор – фирменную кружку, фирменный зарядник для гаджетов с колонкой и ещё одно не менее приятное дополнение! Всего таких сетов будет 11 – успейте забрать свой!

Включи Лидера! Отпразднуй День № 1 с лучшим радио страны!

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ОКТЯБРЬ 2016 – МАРТ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения – телефонные интервью.