​ЛДПР в Югре поздравила ветеранов с Днем Победы // ФОТО

В наше время 9 мая в России выходной, да и некоторые другие страны бывшего СССР до сих пор празднуют с нами этот Великий день. Введен праздник был в 1945 году. Из года в год в этот Великий для всей страны и мира день по традиции встречаются фронтовики, возлагаются цветы и венки к памятникам погибших в войне солдат и обязательный атрибут этого дня – салют, проходящий практически во всех крупных городах страны.

В Югре во всех городах прошли праздничные концерты, шествия и возложения цветов и венков к обелискам и памятникам. Активисты партии ЛДПР провели акцию «Георгиевская лента» и раздали агитационную продукцию.

Либерал-демократы накануне праздникам 7, 8 и 9 Мая посетили ветеранов и поздравили с праздником.

В праздничных шествиях бессмертного полка приняли участие как активисты и члены партии, так и депутаты местных представительных органов власти, депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков и депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва: Игорь Винников, Виктор Сысун, Андрей Миляев, Сергей Тульников, Александр Мещангин и руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков.

В Нижневартовске колонну ЛДПР возглавил координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР Евгений Данников.