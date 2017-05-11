​В Югре продолжается конкурс проектов по разработке мобильного приложения портала «Открытый регион — Югра»

В Югре продолжается прием работ на конкурс лучших идей и проектов по разработке мобильного приложения портала «Открытый регион — Югра», напоминает окружной департамент общественных и внешних связей. Принять участие в нем можно до 1 июня 2017 года. Работы нужно присылать на почту openregion86@or86.ru. К участию приглашаются югогочане, достигшие возраста 16 лет.

После поступления заявок участников последует оценочный этап конкурса, продлится который две недели. В течение этого времени конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители IT-компаний, научного сообщества, Общественной палаты, общественных организаций, а также профильные эксперты департамента общественных и внешних связей и департамента информационных технологий Югры, рассмотрит представленные на конкурс работы и определит лучшие идеи и проекты.

Конкурс, организованный департаментом общественных и внешних связей, департаментом информационных технологий и центром «Открытый регион», проводится по пяти номинациям: лучшая идея по созданию востребованного жителями сервиса мобильного приложения, лучшая идея по мотивации жителей к использованию приложения, лучшая идея по оформлению мобильного приложения, лучшая идея по названию мобильного приложения и отдельная номинация посвящена идеям по популяризации приложения среди молодежи. Победители и призеры по каждой номинации по итогам конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.