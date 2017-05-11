​В Мегионе бизнесмена оштрафовали на миллион рублей за попытку дать взятку чиновнику

В Мегионе суд оштрафовал ООО «САВ ЯРД» на миллион рублей за попытку представителя компании дать взятку должностным лицам муниципального учреждения «Управление капитального строительства».
Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, бизнесмены рассчитывали, что с ними не будет расторгнут муниципальный контракт. Чтобы вопрос решился в их пользу они приготовили чиновникам подарки и денежные средства на сумму 110 тысяч рублей. Однако попытка таким способом решить проблему оказалась неудачной.
Кроме штрафа, в отношении представителя ООО «САВ ЯРД» возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, которое в настоящее время рассматривается в суде.
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