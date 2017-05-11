​В Мегионе подростки вызвали эвакуатор, чтобы украсть металлический контейнер

В Мегионе юноши 16 и 17 лет подозреваются в краже. По данным полицейских, они похитили с земельного участка металлический контейнер и сдали его на металлолом.

О краже в дежурную часть сообщила хозяйка земельного участка. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 25 тысяч рублей.

Стражи порядка нашли похищенный контейнер в одном из пунктов приема металлолома похищенный контейнер, а после установили и подозреваемых в краже. Ими оказались двое друзей 16 и 17 лет, проживающие в поселке Высокий. Один из подростков состоит на профилактическом учёте в отделение по делам несовершеннолетних.

«Установлено, что для вывоза контейнера и доставки его в пункт приема металла несовершеннолетние заказали эвакуатор с краном-манипулятором. Вырученные от сделки деньги в размере 14 тысяч рублей подозреваемые поделили между собой и потратили на собственные нужды», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Мегиону .

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.